Das Lin-gang-Ausstellungsgelände wird auf der CIIE zum Katalysator der internationalen Zusammenarbeit

SHANGHAI, 23. November 2023 /PRNewswire/ -- Die sechste China International Import Expo (CIIE) endete am 10. November in Shanghai nach sechs arbeitsreichen und fruchtbaren Tagen. Zum ersten Mal hat die Lin-gang-Region eine neue Rolle als Partner für die Anwerbung von Ausstellern in der Halle für intelligente Industrie und Informationstechnologie (Halle 3) von Chinas größter jährlicher Importmesse übernommen.

Das 2.700 Quadratmeter große Lin-gang-Ausstellungsgelände wurde gemeinsam vom Verwaltungsausschuss der Lin-gang Special Area of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone („Lin-gang-Sondergebiet ") und Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd. („Lingang Group") organisiert.

Fast 100 ausländische Unternehmen, von denen die meisten in den von der Lingang Groupbetriebenen Parks tätig sind, stellten neue Technologien, neue Geschäftsformate und neue Geschäftsmodelle vor.

Der Lin-gang-Ausstellungsbereich ist der erste umfassende Ausstellungsbereich für Unternehmen, die über Industriecluster an der CIIE teilnehmen. Hier wurden 1.078 Besucherdelegationen empfangen und mehr als 100 Veranstaltungen abgehalten. Mehr als 6.000 Personen führten in diesem Bereich verschiedene Arten von Geschäfts- und Investitionsgesprächen. Bis zum 10. November wurden hier über 100 Geschäftsabschlüsse erzielt. Yuan Guohua, der Vorsitzende der Lingang Group, sagte: „Wir glauben an Öffnung und Innovation. Wir haben Plattformen geschaffen, auf denen sich Unternehmen entfalten können."

Neue Gründer erweitern das industrielle Ökosystem

Am Eröffnungstag, dem 5. November, unterzeichneten zahlreiche Aussteller des Ausstellungsbereichs strategische Kooperationsvereinbarungen mit der Lingang Group, darunter Energy Singularity, Schneider Electric, TENWAYS und Newsight Imaging, die die Bereiche Fusionsenergie, weltweites Energieeffizienzmanagement und Automatisierung, E-Bikes, Bildsensoren und viele andere Branchen abdecken.

Das Lin-gang-Sondergebiet hat dank seines guten Geschäftsumfelds, seines vollständigen industriellen Ökosystems und seiner umfassenden Dienstleistungen für Investoren Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen angezogen. Am 6. November unterzeichnete der weltweit führende Anbieter von Heizungs- und Klimalösungen Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning die Vereinbarung, in den Lingang Fengxian Park zu investieren, und erwägt, hier seinen regionalen Hauptsitz einzurichten. Dieser Schritt wird den grünen, kohlenstoffarmen und energiesparenden Industriecluster des Lin-gang-Sondergebiets weiter ausbauen und einen Industriepark der nächsten Generation für grüne Technologien schaffen.