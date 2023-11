Xinhua Silk Road Globale Konferenz im Nansha-Distrikt von Guangzhou kann fruchtbare Erfolge bei Klimainvestitionen und -finanzierung verzeichnen

Peking (ots/PRNewswire) - Die gerade zu Ende gegangene 2023 Pearl Bay

International Climate Investment and Financing Conference konnte fruchtbare

Erfolge verzeichnen, während der Nansha-Distrikt in Guangzhou in Zusammenarbeit

mit 11 Einrichtungen die Pearl River Delta (Nansha) Climate Investment and

Financing Alliance gründete und einen gemeinsamen Bankkredit in Höhe von 200

Milliarden Yuan, einen Klimafonds in Höhe von 100 Milliarden Yuan sowie 50

Milliarden Yuan für Klimainvestitions- und Finanzierungsprojekten auflegte.



Darüber hinaus wurde auf der Konferenz eine Richtlinie veröffentlicht, die

darauf abzielt, die Standards der Finanzindustrie zu verbessern und die

Entwicklung eines CO2-Finanzmarktes zu fördern.