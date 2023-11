"Die Jahresendrally ist angelaufen", schrieb Analyst Holger Struck von hslivetrading mit Blick auf den bislang ertragreichen Monat November. Immerhin steht für den deutschen Leitindex in nur gut drei Wochen ein Plus von acht Prozent zu Buche. Bis zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16 529 Zählern fehlen dem Dax nurmehr gut drei Prozent./bek/tih

Der Dax , der am Vortag erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16 000 Zählern gestiegen war, wird zunächst wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsauftakt mit 16 000 Punkten ganz leicht im Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von den US-Börsen dürfte es auch am letzten Handelstag der Woche zunächst ruhig zugehen im deutschen Aktienhandel. Am Vortag waren die Börsen in den USA wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Auch am Freitag, dem sogenannten Shopping-Tag "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer