Euro notiert knapp über 1,09 US-Dollar

In den USA bleibt es weitgehend ruhig, weil viele Bürger nach dem Feiertag Thanksgiving freinehmen. Allerdings veröffentlicht S&P Global am Nachmittag seine regelmäßige Umfrage unter Industrieunternehmen und Dienstleistern./bgf/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0905 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.

