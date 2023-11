BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Mercedes-Benz von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 60 Euro gesenkt. Die Anlagestory sei nicht zerbrochen, aber angeknackst, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt habe von den Stuttgartern mehr Widerstandskraft erwartet, so sein Fazit mit Blick auf schwächere Quartalszahlen und das gesenkte Profitabilitätsziel. Zudem nähmen die Rabatte zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 57,87EUR gehandelt.



