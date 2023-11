Wirtschaft Wirtschaftsleistung im dritten Quartal leicht gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ließ gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent nach, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.



Eine erste Schätzung von Ende Oktober wurde damit bestätigt. "Nach der schwachen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte ist die deutsche Wirtschaft mit einem leichten Rückgang in das zweite Halbjahr 2023 gestartet", sagte Destatis-Präsidentin Ruth Brand. In den ersten beiden Quartalen des Jahres stagnierte die Wirtschaftsleistung nahezu (1. Quartal: 0,0 Prozent, 2. Quartal: +0,1 Prozent).