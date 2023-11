Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

In den USA bleibt es weitgehend ruhig, weil viele Bürger nach dem Feiertag Thanksgiving freinehmen. Allerdings veröffentlicht S&P Global am Nachmittag seine regelmäßige Umfrage unter Industrieunternehmen und Dienstleistern./bgf/jkr/tih

Zum Wochenausklang steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer leichten Aufhellung des für Deutschland wichtigsten Konjunkturindikators. Die Landesbank Hessen-Thüringen verweist in einem Ausblick auf freundliche Vorgaben. Auch andere Stimmungsindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes hätten sich zuletzt aufgehellt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,15 Prozent auf 130,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,63 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer