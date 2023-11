Eröffnung der ZERO CARBON LITHIUM-Optimierungsanlage

- Offizielle Eröffnung und Start der Lithiumextraktions- und Optimierungsanlage (LEOP) von Vulcan in Deutschland.

- Die erste Anlage in Europa für eine vollkommen nationale Produktion von Lithiumchemikalien zur Sicherung der europäischen Lithium-Lieferkette für die Hersteller von reinen Elektrofahrzeugen, sogenannte Battery Electric Vehicles (BEV).

- Produziert aus der größten Lithiumressource in Europa, dem Oberrheintal-Solefeld.

- Die Anlage LEOP, die für Vulcan eine Investition von 40 Millionen Euro darstellt, ist eine Anlage für Optimierung, betriebliche Schulung und Produktqualifizierung, mit der die kommerzielle Betriebsbereitschaft ermöglicht werden soll.

- Durch einen Teil des Projekts ZERO CARBON LITHIUM, nämlich erneuerbare Wärme in der Lithiumsole-Ressource, kann Vulcan mit einem Netto-Null-CO2-Fußabdruck produzieren, was bei Lithium eine Weltneuheit darstellt.

Karlsruhe, 23. November 2023 / IRW-Press / Vulcan eröffnet offiziell seine Lithiumextraktions- und Optimierungsanlage (Lithium Extraction Optimisation Plant, LEOP) in Landau, Deutschland, mit einer Zeremonie, bei der Vertreter der Kommune, Aktionäre, Politiker, strategische Partner und Industrievertreter anwesend waren.

Die Aufnahme des Betriebs in der LEOP bedeutet die Produktion der ersten Lithiumchemikalien in Europa mit einer Wertschöpfungskette aus komplett lokal beschafften Materialien. Durch die erneuerbare Wärme aus der Lithiumsole-Ressource in dem Projekt Zero Carbon Lithium kann Vulcan mit einem Netto-Null- CO2-Fußabdruck produzieren und parallel erneuerbare Energien generieren, was in der Lithiumindustrie weltweit eine Neuheit ist.

Vulcan hat seine Lithiumproduktion erfolgreich getestet und einen Piloteinsatz durchgeführt; dabei nutzt das Unternehmen seit nahezu drei Jahren das Oberrheintal-Solefeld, unter anderem in seinen Pilotanlagen in Insheim und Landau. Bisher wurden erfolgreiche interne Leistungstests in der Pilotanlage mit über 10.000 Stunden durchgeführt, die einen hohen Lithium-Gewinnungsgrad und Tausende Lebenszyklen des Sorptionsmittels ohne Beeinträchtigung demonstrierten. Vulcan setzt sein eigentumsrechtlich geschütztes unternehmenseigenes Sorptionsmittel VULSORB ein, das im Vergleich mit Standardprodukten eine hohe Leistungsfähigkeit aufweist. Vulcan hat nachgewiesen, dass das nachhaltige Lithiumproduktionsverfahren Adsorption-Type Direct Lithium Extraction (A-DLE), das heute in 10 % der weltweiten Lithiumproduktion eingesetzt wird, im Oberrheintal erfolgreich angewandt werden kann, wobei die Erwärmung und der Betrieb mit geothermischer erneuerbarer Energie erfolgen. Dies bedeutet, dass Europa nicht nur sein eigenes, lokal beschafftes Lithium für reine Elektrofahrzeuge produzieren kann, sondern dies auch mit einem Netto-Null-CO2-Fußabdruck schafft, was weltweit führend ist.