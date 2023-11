NEW YORK, 24. November 2023 /PRNewswire/ -- Der Black Friday ist die aufregendste Zeit des Jahres, um Ihre kreativen Tools upzugraden, sei es für Sie selbst, Ihre Angehörigen oder Ihr professionelles Studio. Der offizielle Black Friday ist zwar erst für den 24. November angesetzt, aber Huion fängt schon früher an zu feiern.

Für diejenigen, die mit der Branche der digitalen Tintengeräte vertraut sind, ist Huion ein Name, der keine Einführung erfordert. Huion ist für seine Innovation und Qualität bekannt und bietet eine Reihe hervorragender Tablets für Digitalkünstler und Grafikdesigner an, und dieser Black Friday ist keine Ausnahme. Der offizielle Online-Shop von Huion bietet ab dem 15. November 2023 bis zum 30. November 2023 einen Black Friday Sale an, bei dem bis zu 43 % gespart werden können.