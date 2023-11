SMA Solar öffnete am Donnerstag, dem 9. November, seine Bücher für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023. Im Zuge der Veröffentlichung konnte das Papier den Unterstützungsbereich rund um das Level bei 48,96 Euro verteidigen. Unmittelbar danach erholte sich der Kurs bis zum gestrigen Schlusskurs von 57,60 Euro. Ein Grund könnte die Umsatzsteigerung um 84,7 Prozent auf 1,337 Milliarden Euro sein. Der operative Gewinn des Herstellers von Wechselrichtern stieg um 50,2 Prozent auf 231,20 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte auch die im Oktober nochmals angehobene Prognose für 2023, die einen Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro und ein Ebitda von 285 bis 325 Millionen Euro vorsieht. Was die Anleger an der Börse aber verschreckte, waren die rückläufigen Auftragseingänge insbesondere bei Großanlagen.

Die Marktteilnehmer reagierten auf den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 folgerichtig. Sie verursachten beim SMA-Kurs einen starken Anstieg. Die seit 24. Februar 2022 gebildete Aufwärtssequenz ist ab Mai 2023 in eine Konsolidierung übergegangen. Auslöser war die Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2023 am 11. Mai. Hier wurden von den Marktteilnehmern bessere Zahlen erwartet. Paradoxerweise wurden am 23. Juni exzellente Ergebnisse gemeldet, worauf der Titel die Verluste der Konsolidierung komplett wieder wettgemacht und ein Doppeltop ausgebildet hat. Dabei wurde nebenbei ein neues All Time High bei 112,70 Euro markiert. Auf das All Time High folgte die Bildung eines Abwärtstrends, der aktuell noch intakt erscheint, obwohl das Papier im Zuge der jüngsten Kurserholung an der Unterstützung bei 48,96 Euro Stärke demonstrierte. Die Marke bei 48,96 Euro stellt das aktuelle Jahrestief dar. Es besteht die Möglichkeit, dass der Abwärtstrend überwunden wird und der Kurs die jüngst eingeschlagene Erholung weiter fortsetzt. Denn der Kursverlust war so stark, dass das erwartete KGV 2025 mittlerweile bei aktuell 11,87 liegt.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz: