Vergleichsweise deutlich ging es in China nach unten. Hier belasteten die Verluste der Immobilienwerte. Nach den Gewinnen am Vortag gaben die Aktien des Sektors nun wieder nach. Zudem standen Aktien des Autobauers BYD unter Druck. Hintergrund waren Berichte über mögliche deutliche Preisnachlässe zum Jahresende.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Freitag erneut uneinheitlich tendiert. Während es in China nach unten ging, verzeichneten Japan und China Gewinne. Auf Wochensicht erreichten die Börsen der Region Asien-Pazifik ein leichtes Plus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer