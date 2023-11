Zendure engagiert sich mit BOÉ MOTORSPORTS für Nachhaltigkeit und Innovation beim MotoGP

VALENCIA, Spanien, 24. November 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, ein schnell wachsendes Start-up-Unternehmen im Bereich Energietechnologie blickt auf eine erfolgreiche MotoGP-Saison zurück. Das letzte Rennen des Moto3 World Championship findet am 26. November in Valencia statt. Als Sponsor des BOÉ MOTORSPORTS-Teams präsentierte Zendure seine Lösungen für nachhaltige Energie beim MotoGP-Rennen und setzte sich für Fairness, Diversität und Inklusion (EDI, equity, diversity, inclusion) sowohl in der Welt des Sports als auch des Geschäftsbetriebs ein.

Zendure, Sponsor des BOÉ MOTORSPORTS-Teams während der letzten acht Monate, beobachtete die bemerkenswerten Errungenschaften von David Muñoz und Ana Carrasco, der einzigen weiblichen Rennsportlerin, die sich beim MotoGP bewiesen hat, und zeigte die nahtlose Integration nachhaltiger neuer Energie im Bereich Extremsportarten. Das BOÉ-Team unternahm eine globale Reise durch vier Kontinente – Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika. Dabei besuchte es etwa 18 Länder und nahm an 20 Veranstaltungen erfolgreich teil. Die Partnerschaft zwischen Zendure und dem BOÉ-Team fördert konsequent ihre gemeinsamen Werte von Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Mit soliden F&E-Teams streben sowohl Zendure als auch BOÈ MOTORSPORTS kontinuierlich nach Exzellenz und Spitzeninnovation.