Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,00 € , was eine Steigerung von +12,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 17,67EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 20 Euro belassen. Das Vertrauen in eine Gewinnerholung nehme zu, schrieb Analyst Andreas Heine in seiner am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf 2024. Die Markterwartungen an den Chemiekonzern seien im aktuell schwierigen Umfeld realistisch und eine gute Nachricht./ag/edh

