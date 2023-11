Wirtschaft Bundesnetzagentur für mehr Flexibilität bei Briefzustellung

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Nach Ansicht der Bundesnetzagentur müsste die Post Briefe nicht unbedingt am nächsten Tag beim Empfänger ausliefern. "Viele Postkunden möchten vor allem, dass ihre Briefe zuverlässig zugestellt werden", sagte der Präsident der Behörde, Klaus Müller, dem "Tagesspiegel".



Ob das im Wesentlichen am nächsten Tag passiere oder nach zwei, drei oder vier Tagen, sei im Jahr 2023 oft nebensächlich geworden. Die Post sollte mehr Flexibilität bekommen, sagte Müller mit Blick auf die anstehende Reform des Postgesetzes. Auch die bisher geltende Vorgabe, dass die Post Briefe an sechs Werktagen in der Woche austragen muss, würde er lockern: "Ob die Post in Deutschland an fünf oder sechs Werktagen in der Woche ausliefert, würde die Bundesnetzagentur ihr selbst überlassen", so der Präsident der Regulierungsbehörde.