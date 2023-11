Deutschland ist in einer Rezession - und die Bundesregierung hat gestern beschlossen, die Schuldenbremse durch eine rückwirkende Erklärung eines Notstands auszusetzen. Inzwischen aber liegen die Ausgaben des deutschen Staates mit 42 Milliarden Euro für Zinsen bei knapp 10% seiner Gesamtausgaben - die Schuldenbremse ist daher ein Instrument, das verhindern kann, dass die Schulden wie in den USA aus dem Ruder laufen. Denn die USA zahlten alleine im letzten Jahr über 720 Milliarden Dollar für Zinsen, Tendenz steigend. Was passiert, wenn die USA - wie Deutschland - in eine Rezession fallen? Heute verkürzter Handel an der Wall Street mit wahrscheinlich sehr geringem Handelvolumen..

Hinweise aus Video:

1. EZB-Protokoll: Sind bereit, Zinsen weiter anzuheben – Märkte glauben kein Wort

2. Signa: Der Zerfall des Immobilienimperiums erhöht Bankenrisiko

Das Video "Deutschland: Rezession, Zinsen und Schuldenbremse!" sehen Sie hier..