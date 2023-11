Wirtschaft Stimmung in deutscher Wirtschaft erneut leicht verbessert

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut leicht verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 87,3 Punkte, nach 86,9 Zählern im Oktober, wie das Münchener Institut am Freitag mitteilte.



Das ist der dritte Anstieg in Folge, der neue Wert liegt allerdings unter den Prognosen vieler Experten, die mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet hatten. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser, auch der Pessimismus bei den Erwartungen für die kommenden Monate nahm ab. Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex deutlich gestiegen: Die Unternehmen waren zufriedener mit den laufenden Geschäften.