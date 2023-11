Um als Anleger von steigenden Gold- und Silberpreisen zu profitieren, lohnt auch immer ein Blick in die Liste der Streaming- und Royalty-Unternehmen. Zu den führenden gehört die US-amerikanische Royal Gold.

Das Unternehmen legte Anfang November robuste Zahlen für das 3. Quartal 2023 vor. Um eine „Zahlenrally“ zu initiieren, reichte die Qualität dann aber doch nicht aus, obgleich die Marktakteure auf die Zahlen durchaus wohlwollend reagierten.

Royal Gold gab den Umsatz im 3. Quartal 2023 mit 138,617 Mio. US-Dollar an; nach 131,429 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Das Unternehmen veröffentlichte einen Gewinn in Höhe von 49,337 Mio. US-Dollar, nach 45,792 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2022. Royal Gold wies das adjustierte EBITDA für den aktuellen Berichtszeitraum mit 108,269 Mio. US-Dollar aus, nach 101,484 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2022.

Der Umsatz verteilte sich hierbei wie folgt auf die einzelnen Metalle: 78% Gold, 11% Silber und 10% Kupfer.

Aus charttechnischer Sicht arbeitete sich Royal Gold zuletzt in Richtung der eminent wichtigen Widerstandszone 120 US-Dollar / 123 US-Dollar vor. Diese wird durch die 200-Tage-Linie verstärkt. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 123 US-Dollar würde ein Kaufsignal in Richtung 130+ US-Dollar auslösen. Doch soweit ist es noch nicht. Noch gelingt es der Aktie nicht, den Widerstandsbereich ernsthaft in die Bredouille zu bringen. Rücksetzer bleiben mit Blick auf die aktuelle Konstellation im besten Fall auf 110 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.