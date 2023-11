OneOdio Monitor 60 wurde mit dem VGP 2024 Award ausgezeichnet

Hongkong (ots/PRNewswire) - OneOdio, ein geschätzter Hersteller von Audiogeräten

mit mehr als einem Jahrzehnt Branchenerfahrung, hat einen wichtigen Meilenstein

erreicht. Sein OneOdio Monitor 60, ein sorgfältig entwickelter kabelgebundener

Kopfhörer, wurde bei den VGP Awards 2024 ausgezeichnet, einer der

renommiertesten Auszeichnungen in der asiatischen Audioindustrie.



Die Visual Grand Prix (VGP) Awards gelten als die "Oscars" des audiovisuellen

Bereichs und zeichnen sich durch ein akribisches und seriöses

Bewertungsverfahren aus. Die 1987 von Ongen Publishing Co. Ltd. ins Leben

gerufenen VGP Awards werden von einem Expertengremium aus professionellen

Zeitschriftenrezensenten, Medienkritikern und renommierten Händlern verliehen.

Diese vielfältige Gruppe prüft audiovisuelle Produkte eingehend und

berücksichtigt dabei Faktoren wie Funktionalität, Klangqualität, Marktleistung

und vieles mehr. Am Ende werden aus den zahlreichen Produktnominierungen einige

Premiumprodukte ausgewählt und mit Preisen ausgezeichnet.