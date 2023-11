Die Chevron-Aktie wird aktuell von einem ausgeprägten Korrekturszenario dominiert. Mittlerweile hat der Aktienkurs den eminent wichtigen Kursbereich von 140 US-Dollar erreicht. Damit steht aus charttechnischer Sicht unweigerlich eine Weichenstellung an. Gelingt es der Chevron-Aktie, die Korrektur abzuschütteln und wieder nach oben abzudrehen oder tritt die Korrektur in eine neue Phase eine?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Chevron vom 23. Oktober hieß es unter anderem „[…] Der obere Chart von Chevron bietet ein ambivalentes Bild. Die Aktie lief zuletzt in Richtung der markanten Widerstandszone 170 US-Dollar / 173 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 173 US-Dollar würde die Tür in Richtung 180 US-Dollar oder gar in Richtung 188 US-Dollar öffnen. In den nächsten Tagen wird die Übernahmeofferte eingepreist. Nicht selten setzen die Aktien der übernehmenden Unternehmen (in diesem Fall Chevron) erst einmal zurück. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. Etwaige Rücksetzer sollten sich idealerweise oberhalb von 165 US-Dollar abspielen. Bei einem Rücksetzer unter die 160 US-Dollar wäre Obacht geboten.“

In der Folgezeit sorgten vor allem die etwas enttäuschenden Quartalszahlen des Ölgiganten für trübe Stimmung. Chevron musste im 3. Quartal 2023 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang in Höhe von fast 19 Prozent auf nunmehr 54,08 Mrd. US-Dollar hinnehmen. Auch beim Gewinn enttäuschte der Ölkonzern. Mit 6,53 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2023 lag dieser doch deutlich unter dem des Vorjahresquartals (11,23 Mrd. US-Dollar).

Mit dem Kursbereich von 140 US-Dollar hat die Chevron-Aktie eine wichtige Supportzone erreicht. Diese ließe sich noch bis auf 132,5 US-Dollar erweitern. Darunter sollte es dann aber nicht gehen, anderenfalls würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 113 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die Luft ist raus. Chevron veröffentlichte ambivalente Q3-Daten. Die Ölpreise stecken inmitten einer Korrektur. In der aktuellen Phase geht es für die Aktie zunächst um Schadensbegrenzung. Anders ausgedrückt: Die 140 US-Dollar müssen halten. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 150 US-Dollar.