- Nach Schrumpfung um 0,4 % im Jahr 2023 für 2024 Wachstum des BIP von 0,6 %

erwartet

- Deutsche Inflation 2023 bei 6,1 %; 2024 bei 2,5 %

- Ökologisches Preisschild: Treibhausgasausstoß 2023 und 2024 jeweils rund 5%

über Zielpfad



Auch wenn die deutsche Wirtschaft über den kompletten Verlauf von 2023 in etwa

stagnieren dürfte, wird die BIP-Realwachstumsrate für das Gesamtjahr 2023 leicht

negativ sein. In der aktuellen Herbstprognose erwartet KfW Research, dass das

BIP in diesem Jahr um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr schrumpft (Vorprognose

bestätigt). Hierfür sind zwei statistische Effekte ausschlaggebend: Zum einen

der aus dem deutlichen Rückgang des BIP im Schlussquartal 2022 resultierende

statistische Unterhang, der das diesjährige Wirtschaftswachstum von einem Niveau

aus starten ließ, das um 0,2 % niedriger ist als der Durchschnitt über alle vier

Quartale von 2022. Dieser Rückstand hätte zunächst aufgeholt werden müssen,

bevor 2023 im Gesamtjahresvergleich überhaupt ein Wachstum erzielt wird. Zudem

stehen 2023 zur Erwirtschaftung des BIP zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung

als 2022, was als negativer Kalendereffekt das Jahreswachstum allein bereits um

rund 0,2 Prozentpunkte schmälert.