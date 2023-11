Persistent ist in drei renommierten Kapitalmarktindizes - MSCI India Index, S&P BSE 100 und S&P BSE SENSEX Next 50 - enthalten und

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 24. November 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Engineering und Enterprise Modernization, gab bekannt, dass es für die Aufnahme in die Indizes MSCI India Index, S&P BSE 100 und S&P BSE SENSEX Next 50 ausgewählt wurde.

Der MSCI India Index wurde entwickelt, um die Leistung der großen und mittelgroßen Segmente des indischen Marktes zu messen. Mit 122 Konstituenten deckt der Index rund 85% des indischen Kapitalmarktuniversums ab. Der S&P BSE 100 umfasst die 100 größten und liquidesten indischen Unternehmen innerhalb des S&P BSE LargeMid Cap, während der S&P BSE SENSEX Next 50-Index die 50 nächstgrößeren und liquidesten Aktien nach denen des S&P BSE SENSEX 50 umfasst.

In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen seinen Umsatz auf über eine Milliarde US-Dollar mehr als verdoppelt und erzielte in dem im März 2023 endenden Geschäftsjahr eine CAGR von 27%. Dieses signifikante Wachstum war möglich, weil die neuesten Technologietrends durch das unermüdliche Engagement von Persistent für seine Kunden aufgespürt wurden, die ihnen helfen, das volle Potenzial dieser technologischen Verschiebungen auszuschöpfen. in den letzten Jahren hat Persistent eine strenge Betriebsführung durchgesetzt und ein Ökosystem strategischer Partnerschaften aufgebaut, um seinen Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Aktionären einen konsistenten Mehrwert zu bieten.

Im GJ23 war das Unternehmen in drei Indizes der National Stock Exchange in Indien enthalten - dem Nighty Midcap 50, dem Nighty IT und dem Nighty MidCap Liquid 15. Die Aufnahme in die Indizes MSCI India Index, S&P BSE 100 und S&P BSE SENSEX Next 50 bekräftigt das Engagement von Persistent, nachhaltige Werte für seine Stakeholder zu schaffen.

Sandeep Kalra, Generaldirektor und Geschäftsführer von Persistent:

"Wir freuen uns sehr, in diese drei wichtigen Marktindizes aufgenommen zu werden, was einen wichtigen Meilenstein in der über 30-jährigen Geschichte von Persistent darstellt. Ich möchte unseren Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Aktionären, ohne die diese Leistung nicht möglich gewesen wäre, meinen aufrichtigen Dank für ihre große Unterstützung und ihr Vertrauen aussprechen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Aufnahme unsere Glaubwürdigkeit als bahnbrechendes Unternehmen für Digital Engineering und Enterprise Modernization erheblich erhöht, was uns zusätzlich motiviert, weiter in die Stärkung unserer Position zu investieren."

Informationen zu Persistent

Mit über 22.800 Mitarbeitern in 21 Ländern ist Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ein globales Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das Digital Engineering und Enterprise Modernization anbietet. Als Teilnehmer des United Nations Global Compact hat sich Persistent dazu verpflichtet, seine Strategien und Tätigkeiten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen, die gesellschaftliche Ziele fördern, zu ergreifen. Mit dem Wachstum von 268 % seit 2020 ist Persistent laut Brand Finance die am schnellsten wachsende indische IT-Dienstleistungsmarke. www.persistent.com

