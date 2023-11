Arks Next Generation Internet ETF hat seit dem 23. Oktober mehr als 700.000 Anteile an Grayscale Bitcoin Trust verkauft, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Am Mittwoch wurden 36.168 Anteile veräußert. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ist ein Anlageprodukt, das den Marktpreis von Bitcoin nach Abzug der damit verbundenen Verwaltungsgebühren abbildet. Bitcoin Trust ermöglicht Anlegern also ein Engagement in Bitcoin.

In einem Gespräch mit CNBC hatte die Investorin kürzlich ihre optimistische Einschätzung für den Krypto-Markt bekräftigte. Sie prognostizierte, dass die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen von aktuell über eine Billion US-Dollar bis zum Jahr 2030 auf 25 Billionen US-Dollar ansteigen werde. Laut ihrer Prognose wird der Preis von Bitcoin in diesem Zeitraum einen Wert von einer Million US-Dollar erreichen.