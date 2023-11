Die besten Angebote des Jahres bei Tineco - Bis zu 46% Rabatt (FOTO)

Neuss (ots) - Die letzten Tage der Black Friday Deals sind angebrochen. In

diesem Rahmen bietet der Hersteller Tineco (https://de.tineco.com/) auf

ausgewählte Produkte seine bisher tiefsten Preise des Jahres, mit denen man sich

selbst oder seinen Liebsten eine Freude bereiten kann. Noch bis 27. November

sorgt das Unternehmen mit ordentlichen Rabatten für die smarten Staubsauger

FLOOR ONE S5, FLOOR ONE S7 Pro, FLOOR ONE S5 Pro 2, FLOOR ONE S3, PURE ONE

STATION PET und der PURE ONE X PET für noch mehr Reinlichkeit in jedem Zuhause.



Tineco hat seit 2020 weltweit 12 Millionen Einheiten verkauft. Auf Amazon

belegen die nassen Staubsauger sogar bereits mehrere Jahre in Folge den ersten

Platz im Verkauf. Die Vergünstigungen gelten für die sechs oben genannten

Produkte im erwähnten Zeitraum auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/2D2

97697-BEA0-4C13-A28F-084FBA9E155C?channel=2022BFCM-Stern) .