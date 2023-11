Die MAS erweitert die Regelungen nun auf alle Investoren, unabhängig von ihrem Wohnsitz. Früher waren diese Beschränkungen nur auf in Singapur ansässige Privatanleger begrenzt. Außerdem präzisierte die Behörde, dass auch Werbeaktionen wie Empfehlungen, Lern- und Verdienstprogramme von den Restriktionen betroffen sind. Die neuen Maßnahmen sollen schrittweise ab Mitte 2024 in Kraft treten.

Diese Entwicklungen folgen auf eine Reihe von Ereignissen, welche die Krypto-Branche in Singapur erschüttert haben, einschließlich des Zusammenbruchs des Hedgefonds Three Arrows Capital. Singapur, eine der führenden Krypto-Hubs in Asien, hat sich in Reaktion auf diese Ereignisse zunehmend von der Kryptowährungsspekulation distanziert.

Ho Hern Shin, stellvertretender Generaldirektor der MAS für Finanzaufsicht, betonte jedoch, dass selbst die vorgeschlagenen Maßnahmen die Kunden nicht vor den inhärent spekulativen und hochriskanten Natur des Kryptowährungshandels schützen können. Er warnte davor, mit unregulierten Unternehmen zu handeln, insbesondere mit solchen, die im Ausland ansässig sind.

Die MAS plant zudem, von Kryptowährungsunternehmen zu fordern, dass sie ähnliche Standards für die Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit kritischer Systeme einhalten wie Banken. Des Weiteren sollten diese Unternehmen Verfahren zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden und zur Beilegung von Streitigkeiten vorweisen können. Diese Richtlinien folgen auf eine Konsultation zu Vorschlägen der MAS zu sogenannten digitalen Zahlungs-Token-Diensten, die im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

