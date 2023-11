Immobilien-Teilverkauf jetzt noch verbraucherfreundlicher / Engel & Völkers LiquidHome passt Vertragswerk an

Hamburg (ots) - Engel & Völkers LiquidHome hat das Vertragswerk für den

Immobilien-Teilverkauf weiter im Sinne ihrer Kunden optimiert und die

Vertragsgrundlage um noch mehr Vorteile für die Teilverkaufenden ergänzt. "Ein

Teilverkauf der eigenen Immobilie sollte immer eine wohldurchdachte Entscheidung

sein. Das Geschäftsmodell ist in Deutschland relativ jung und wir sind immer an

Optimierungen interessiert. Die jüngsten Vertragsanpassungen betonen unser Ziel

einer langjährigen Partnerschaft, die wir mit unserer Kundschaft eingehen", sagt

Christian Kuppig, CEO von Engel & Völkers LiquidHome Deutschland. "Nur mit

eindeutigen Rahmenbedingungen können alle Beteiligten prüfen, ob der Teilverkauf

die richtige Wahl ist", so Kuppig weiter.



Die weitreichendste Änderung des Vertrags ist die finanzielle Beteiligung an

"außergewöhnlichen Instandsetzungen". Somit wird nun zum Beispiel eine nötige

energetische Sanierung der Immobilie während der gesamten Partnerschaft durch

Engel & Völkers LiquidHome anteilig mitgetragen.