Gewerkschaft GDL will Deutsche Bahn erneut bestreiken - Termin offen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will erneut die Deutsche Bahn bestreiken. Einen genauen Zeitraum für den Warnstreik nannte Gewerkschaftschef Claus Weselsky bei seiner Ankündigung am Freitag in Berlin noch nicht./maa/DP/men

