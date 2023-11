"Trotz eventuell ausfallender Finanzmittel aufgrund der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds bedarf eine erfolgreiche Energiewende in der maritimen Industrie neben regulatorischer auch weiterhin finanzieller Unterstützung durch den Bund", mahnte der Vorsitzende der IHK Nord, Klaus-Jürgen Strupp, am Freitag. "Zeitenwende und Energiewende wird es nur mit einer starken nationalen maritimen Branche geben."

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammern belegt eine schlechte Stimmung in der Schiffbaubranche. Die Konjunkturaussichten hätten sich in dem Bereich deutlich eingetrübt. In der Schifffahrtsbranche sei der Geschäftsklimaindex leicht rückläufig. Allein die Hafenwirtschaft zeigt eine leicht positive Entwicklung, wie die maritime Konjunkturumfrage der IHK Nord, dem Zusammenschluss von 13 norddeutschen Industrie- und Handelskammern, ergab.

