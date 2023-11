FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag ein wenig zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0916 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp unter 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf genau 1,09 Dollar festgesetzt.

Das am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima hat den Markt nicht nachhaltig bewegt. Die Stimmung in der Wirtschaft in Deutschland hat sich im November zwar den dritten Monat in Folge verbessert. Der Anstieg war jedoch geringer als erwartet. Ökonomen sehen nur eine Bodenbildung.