NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple dürften nach ihrer wochenlangen Rally zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Die Papiere des iPhone-Konzerns gaben im vorbörslichen US-Handel am Freitag um 0,2 Prozent auf 190,93 US-Dollar nach. Der Gesamtmarkt wird nach der feiertagsbedingten Pause am Vortag moderat im Plus erwartet.

Anleger von Apple blicken auf ein Kursplus von fast 14 Prozent seit Ende Oktober zurück. Damit haben sich die Aktien fast 5 Prozentpunkte besser entwickelt als der US-Leitindex Dow Jones Industrial. Das Mitte Juli erreichte Rekordhoch von gut 198 Dollar ist nicht mehr weit entfernt.