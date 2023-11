Boehringer Ingelheim gewinnt Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Boehringer Ingelheim als Vorreiter in der Pharmabranche ausgezeichnet

- Unabhängige Jury lobt zukunftsfähige und innovative Lösungen

- Investitionen auch in Abbau sozialer Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung



Boehringer Ingelheim, ein führendes, forschungsgetriebenes pharmazeutisches

Unternehmen hat als "Vorreiter der Transformation" in der Pharmabranche den

Deutschen Nachhaltigkeitspreis, die größte Auszeichnung seiner Art in Europa,

gewonnen. Die Preisverleihung fand am 23. November im Rahmen des Deutschen

Nachhaltigkeitstages zum 16. Mal statt. Die Auszeichnung orientiert sich an den

Nachhaltigkeitszielen der UN und damit an wesentlichen Transformationsfeldern

wie Klima, Biodiversität, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft.





Beitrag zur TransformationMit zukunftsfähigen Lösungen setze Boehringer Ingelheim "richtige Signale inseiner Branche und darüber hinaus", begründete die unabhängige Jury ihreEntscheidung. Hervorgehoben wurden insbesondere der Abbau sozialer Ungleichheitdurch bessere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Beispiele sind die AngelsInitiative, die seit 2016 mehr als 6.300 Krankenhäuser in 144 Ländern bei derSchlaganfallversorgung unterstützt oder das Veterinary Public Health Team, dasmit der Überwachung, Forschung und Produktion von Impfstoffen zur Bekämpfung vonTierseuchen beiträgt. Dr. Sabine Mauderer, Bundesbankvorständin, überreichte denDeutschen Nachhaltigkeitspreis an Boehringer Ingelheim und würdigte dasUnternehmen für seinen bedeutenden Beitrag zur Transformation. Sie betonte, dassUnternehmen wie Boehringer Ingelheim nicht nur Leidenschaft für Nachhaltigkeitzeigen, sondern auch einen großen Teil der entstehenden Kosten in Milliardenhöhetragen, um Zukunft in Deutschland nachhaltiger zu gestalten.Nachhaltigkeit fest verankert"Unser Engagement für nachhaltige Entwicklung ist fest in unsererUnternehmenskultur verankert. Und das bereits seit über 130 Jahren", sagte JanFaßbender, Geschäftsführer Global Facilities & Engineering in Deutschland,anlässlich der Preisübergabe. "Wir wollen Innovationen vorantreiben, inBereichen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf neue Werte schaffen und imAustausch mit der Gesellschaft und den Communities das Leben zum Positivenverändern."Gesundheit als NachhaltigkeitszielIn Deutschland investiert das Unternehmen 205 Millionen Euro in nachhaltigeInfrastrukturprojekte zur klimaschonenden Energieversorgung seiner Standorte.Weitere zentrale Nachhaltigkeitsfelder sind beispielsweise Gesundheit oderInklusion. Über die Initiative "Making More Health" fördert Boehringer Ingelheimgesellschaftliches Engagement und sozialunternehmerisches Wirken. Bis zum Jahr2030 wird das Unternehmen insgesamt 35 Milliarden Euro in Innovationen undForschung zur Bekämpfung von nicht übertragbaren Krankheiten investieren undweitere 250 Millionen Euro in Partnerschaften und Kooperationen zur Bekämpfungvon Infektionskrankheiten.Die festliche Preisverleihung zog ein breites Publikum an, darunter hochrangigeVertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Partner des Preises sindunter anderem das Bundesumwelt-ministerium, die Deutsche Industrie- undHandelskammer und die Umweltschutzorganisation WWF.Deutscher NachhaltigkeitspreisDer Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung fürSpitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mitacht Wettbewerben, über 1.000 Bewerber und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungenist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergebenvon der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit derBundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen,zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen fürdie Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, diemeistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltigerEntwicklung.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim arbeitet an bahnbrechenden Therapien, die das Lebenheutiger und zukünftiger Generationen verändern. Als führendesforschungsgetriebenes biopharmazeutisches Unternehmen schafft das UnternehmenWerte durch Innovationen in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischenBedarf. Seit seiner Gründung im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim inFamilienbesitz und verfolgt eine langfristige Perspektive. Mehr als 52.000Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte in den drei GeschäftsbereichenHumanpharma, Tiergesundheit und Biopharmazeutische Auftragsproduktion.Erfahren Sie mehr unter http://www.boehringer-ingelheim.de