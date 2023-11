Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2023

Kursziel: 75,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter



Deep Dive für Analysten in Amsterdam: Mit Transparenzgewinn ein Schritt in die Richtung wirksamer Außendarstellung



Vergangene Woche hat CLIQ Digital die ursprünglich als Capital Market Day angedachte Veranstaltung in Form eines exklusiven Analysten teach-in's in Amsterdam abgehalten. Auf der Agenda standen diverse Kurzpräsentationen von Mitgliedern des Vorstandes sowie Produktverantwortlichen, um einen besseren Einblick in die operative Geschäftstätigkeit zu bekommen. Unsere Key Takeaways werden nachstehend dargelegt:



Performance-Marketingausgaben bisher fast ausschließlich Display - SEA und Video bieten weiteres Wachstumspotenzial: Wie wir bereits in unserem Comment vom 19. Juni 2023 geschrieben haben, ist es nicht sinnvoll, das Geschäftsmodell von CLIQ Digital mit dem von internationalen Streaming-Dienstleistern wie Netflix oder Amazon zu vergleichen, da weniger auf die Wettbewerbsfähigkeit im Content-Bereich, sondern vielmehr auf die Marketingeffektivität bzw. Conversion abgestellt werden sollte. Sinnbildlich hierfür fiel die Aussage: "Der Kunde soll nicht uns finden - wir finden den Kunden". Dass CLIQ dies erfolgreich gelingt, zeigt der starke Track Record, der im Wesentlichen von den fortlaufend steigenden Ausgaben für die Kundengewinnung profitiert. Die Ansprache potenzieller Kunden beschränkt sich derzeit hauptsächlich auf die Display Ads. Wenngleich dieser Werbekanal auch zukünftig für den Großteil der Werbeausgaben stehen dürfte, sieht der Vorstand erhebliches Potenzial in der Kanalausweitung (insbesondere: SEA und Video Ads). Hierfür ist es jedoch empfehlenswert, einen entsprechenden Markennamen zu besitzen, wofür u.E. das in Q1/23 gelaunchte Streaming-Angebot cliq.de den Grundstein gelegt hat. Weitere Märkte dürften mit einem solchen Markenproduktansatz kurz- bis mittelfristig folgen. Hier zielt das Unternehmen vorwiegend auf einen Rollout des Flagship-Produktes in der Fokusregion Nordamerika sowie dem attraktiven Markt in UK ab.



Beeindruckende Umsetzungsgeschwindigkeit bei Markteintritt: Da die technische Plattform bereits vorhanden ist und die Content-Lizenzen im Bereich Film, Musik, Hörbücher sowie Gaming zur globalen Nutzung zur Verfügung stehen, bedarf es in der rund 4- monatigen Expansionsvorbereitung lediglich der Lizenzierungen ausgewählter lokaler Filme (jeweils etwa 100 zusätzliche Titel zur existierenden internationalen Bibliothek), der Implementierung von Payment Gateways sowie der internen Freigabe der Mediabudgets. Damit gestaltet sich die geographische Expansion wenig kapitalintensiv, bedarf nur einer kurzen Aufbauphase und kann dank des präzisen BI-Tools fortlaufend hinsichtlich der Profitabilität überwacht werden. So betonte das Unternehmen die starke Prognosequalität der Ertragsaussichten neu akquirierter Kunden (nur 2%-Abweichungen).

Fazit: Wir sehen in der Veranstaltung in erster Linie einen Fortschritt, die geringe Visibilität gegenüber dem Kapitalmarkt sukzessive zu erhöhen. Wenngleich einige Kernaspekte nach wie vor nicht bekanntgegeben werden (u.a. Produkt URL's), war es u.E. erkenntnisreich, uns mit den operativ tätigen Führungskräften auszutauschen. Wir begrüßen dieses Kommunikationsformat und halten nach wie vor an unserem Rating sowie dem Kursziel fest.







