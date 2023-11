Pan American Energy gibt Aufnahme von professionellem Geowissenschaftler in technisches Beratungsteam bekannt

24. November 2023, (Calgary (Alberta) / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FRA: SS60) („Pan American“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., per 15. November 2023 in das technische Beratungsteam des Unternehmens aufgenommen wurde.

Dr. Suchan ist ein professioneller Geowissenschaftler mit einer Erfahrung von fast zehn Jahren bei der Exploration und Erschließung von Bergbauprojekten in Kanada. Er erlangte sein Ph.D.-Diplom in Umweltsystemtechnik im Jahr 2023 sowie sein Honours B.Sc.-Diplom in Geografie und sein B.Sc.-Diplom in Geologie im Jahr 2016 von der University of Regina. Seine Expertise liegt in der Entwicklung und Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen in frühem Stadium in entlegenen Regionen Kanadas. Zu seinen früheren Erfahrungen zählen Kohleabbaubetriebe und Uranexplorationen in Saskatchewan, Seltenerdmetall- und Diamantenexplorationen in den Northwest Territories sowie Goldexplorationen in Yukon. Dr. Suchan fungiert zurzeit als V.P. Exploration von Carmelo Capital Corp., als Chief Operating Officer für das Seltenerdmetall-Explorationsunternehmen Northern Critical Minerals Corp. sowie als Managing Partner des Mineralexplorationsprojektgenerierungs-Unternehmens Voyageur Exploration Ltd.

Jason Latkowcer, CEO des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns unglaublich, Dr. Suchan als technischen Berater und qualifizierte Person in unserem Team begrüßen zu dürfen. Im vergangenen Jahr hatten wir das Privileg, mit außergewöhnlichen Vertragspartnern zusammenzuarbeiten und bemerkenswerte Meilensteine zu setzen, einschließlich der Identifizierung einer der größten bekannten Lithiumlagerstätten in den USA. Mit der Aufnahme von Dr. Suchan als interner Berater wird unser Team um beträchtliches technisches Know-how erweitert und seine Rolle wird bei der Überwindung unserer operativen Herausforderungen sowie bei der Optimierung der Nutzung unseres Explorationskapitals von grundlegender Bedeutung sein.“