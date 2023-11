Der Analyst erwartet ein Kursziel von 247,78 $ , was eine Steigerung von +5,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Wie die Economic Times am Freitag meldet, fordert Tesla, dass die indische Regierung die Zölle auf importierte Fahrzeuge des Elektroautoherstellers für die ersten zwei Betriebsjahre auf 15 Prozent reduziert. Aktuell belaufen sich die Zölle auf 100 Prozent für Autos über 40.000 US-Dollar und 70 Prozent für alle anderen.

Elon Musks Autobauer steht bereit, bis zu zwei Milliarden US-Dollar in eine neue Fabrik in Indien zu investieren. Offenbar steht dem Großprojekt nur noch eine Einigung beim Thema Einfuhrzölle im Weg.

Zweite Fabrik in Asien

Zweite Fabrik in Asien

