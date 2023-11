BdB begrüßt das Scheitern der SUR - Unwägbarkeiten für Sonderkultur Baumschule damit vom Tisch (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bund deutscher Baumschulen zeigt sich erleichtert über die

endgültige Ablehnung der EU-Pflanzenschutzrichtlinie im Europäischen Parlament.

Brüssel solle künftige Initiativen mit den Berufsständen besser rückkoppeln.



"Die Ablehnung der Europäischen Pflanzenschutzrichtlinie SUR durch das

Europäische Parlament nehmen die Baumschulen in Deutschland und in Europa mit

Erleichterung zur Kenntnis", so der Präsident des BdB, Hajo Hinrichs. Es gehe

den Baumschulen nicht darum, nachhaltigeren Produktionsmethoden eine Absage zu

erteilen. "Aber die pauschalen Reduktionsziele und das Totalverbot behördlich

zugelassener Pflanzenschutzmittel in sogenannten sensiblen Gebieten hätte der

europäischen Gehölzproduktion schwer geschadet."