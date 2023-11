Nach Thanksgiving kehren US-Anleger zurück in den Markt, was zusätzlichen Schwung in den deutschen Markt bringen könnte. Der Fokus liegt darauf, ob der DAX seine jüngste Höchstmarke von 16.005 Punkten übertreffen kann. Trotz positiver Tendenz mahnen Erfahrungen aus den Monaten August und September zur Vorsicht, als der Index an der 16.000-Punkte-Marke scheiterte. Eine mögliche Regierungskrise in Deutschland könnte durch ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse vermieden werden, was Ratingagenturen genau beobachten. Der DAX könnte durch saisonale Trends und die "Thanksgiving-Rally" an den US-Börsen unterstützt werden. Der heutige Black Friday könnte für die Börsen von Bedeutung sein, abhängig davon, wie der Start ins Weihnachtsgeschäft verläuft. Ein guter Start könnte die Börsen weiter beflügeln, während ein schwacher Auftakt eine abrupte Trendwende bewirken könnte.