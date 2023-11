SWR-Verwaltungsrat legt Haushaltsplan 2024 fest (FOTO)

Stuttgart (ots) - SWR-Verwaltungsrat legt Haushaltsplan 2024 fest



Stuttgart. Der SWR-Verwaltungsrat hat den Haushaltsplan für das Jahr 2024 in

seiner Sitzung am 24. November 2023 nach eingehender Prüfung festgelegt. Noch

ausstehend ist die abschließende Beratung und Beschlussfassung im

SWR-Rundfunkrat am 8. Dezember 2023.



Intensive Befassung in allen vier SWR-Gremien und dem SWR-Finanzausschuss





Wie im SWR-Staatsvertrag gesetzlich vorgesehen, haben sich seit Anfang Novemberbereits der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg ebenso wie der LandesrundfunkratRheinland-Pfalz ausführlich mit dem Haushaltsplan-Entwurf beschäftigt. Darauffolgte die Befassung im SWR-Verwaltungsrat, inklusive Vorberatung im zugehörigenFinanzausschuss. Zentrale Themen in den Beratungen waren die voranschreitendeDigitalisierungsoffensive, die Auswirkungen derselben auf das Programm und dieMitarbeitenden sowie die Maßnahmen, um auf finanzielle Herausforderungen wie dieInflation sowie sinkende Werbeeinnahmen zu reagieren.Haushaltsplan zeigt KontinuitätMit dem Haushaltsplan 2024 setzt der SWR seine Bestrebungen fort, in diedigitale Transformation und damit in die Zukunft zu investieren. Auf diese Weiseknüpft er an die Strategie der laufenden Beitragsperiode an. Gleichzeitig wirdberücksichtigt, dass auch der SWR auf die Inflation und Preissteigerungenreagieren muss. Insgesamt sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.367Millionen Euro und Erträge von 1.316 Millionen Euro vor. Somit beträgt derBilanzverlust rund -51 Millionen Euro. Hinsichtlich des um Bilanzeffektekorrigierten operativen Ergebnisses geht der SWR von einem Minus in Höhe von -72Millionen Euro aus. Zur Finanzierung dieses negativen Ergebnisses werdenLiquiditätsreserven (sog. Eigenmittel) aus dem zurückliegenden Spar- undUmbauprozess eingesetzt. Die Mehrerträge, die über die KEF-Empfehlung aus dem22. und 23. Bericht hinausgehen, wird der SWR dabei nicht verausgaben, sondernzurückhalten so, wie es die KEF vorgegeben hatte.Kai Gniffke, SWR Intendant: Setzen weiter auf digitale TransformationKai Gniffke: "Der Haushaltsplan für 2024 zeigt, dass verantwortungsvolleHaushaltsführung und in die Zukunft investieren sich nicht ausschließen. Der SWRtreibt seine digitale Transformation weiter voran und nimmt Geld für Innovationin die Hand. Gleichzeitig treten wir an den richtigen Stellen auf die Bremse.Wir möchten zudem weiter auf enge Kooperation in der ARD setzen und gemeinsamnoch effizienter werden."Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des SWR-Verwaltungsrats: Haushaltplan als Basisfür notwendige VeränderungsprozesseDer Vorsitzende des SWR-Verwaltungsrats Hans-Albert Stechl erklärt: "DieSWR-Gremien haben sich in einem gestuften Prozess ausführlich mit demHaushaltsplan-Entwurf befasst. Der Haushaltsplan schafft einen angemessenenAusgleich zwischen notwendigen Investitionen in die Zukunft und Sparmaßnahmenwegen der finanziellen Herausforderungen im kommenden Jahr. Zentral ist dafürweiterhin der zurückliegende Einspar- und Umbauprozess, der dem SWR bei derdigitalen Transformation zugute kommt."