RewirEd-Gipfel präsentiert Agenda und Redner auf der COP28, dem ersten globalen Gipfel zu Bildung und Klima

DUBAI, VAE, 24. November 2023 /PRNewswire/ -- Der RewirEd Summit, die Vorzeigeplattform von Dubai Cares, die sich für eine Neuausrichtung der Bildungssysteme als zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft der Menschen und des Planeten einsetzt, hat das Programm für die mit Spannung erwartete zweite Ausgabe vorgestellt, die am 8. Dezember in der Green Zone der COP28 stattfinden wird. Das Programm umfasst 35 Sitzungen mit über 200 Referenten .

S.E. Dr. Tariq Al Gurg, CEO und stellvertretender Vorsitzender von Dubai Cares, sagte: „Bildung für den Klimaschutz ist eine der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit, denn sie ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft der Menschen und des Planeten. Angesichts der Tatsache, dass Bildung in den Strategien zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen Minderung eine untergeordnete Rolle spielt, bietet der zweite RewirEd-Gipfel eine lang erwartete Gelegenheit für den globalen Bildungssektor, sich mit dem Klimasektor zusammenzuschließen und die Transformation der Bildungssysteme in den Mittelpunkt der Klimastrategien zu stellen. Das Programm des Gipfels wurde daher sorgfältig zusammengestellt, um sicherzustellen, dass es den Prioritäten des Bildungssektors entspricht und gleichzeitig durch gewinnbringende Lösungen zu Klimaprogrammen beiträgt. In Vorbereitung auf diese historische Ausgabe der COP rufen wir alle dazu auf, den RewirEd-Gipfel als einen wichtigen Meilenstein in unseren gemeinsamen Bemühungen zu sehen, das transformative Potenzial von Bildung als treibende Kraft für Fortschritt und Entwicklung zu nutzen."