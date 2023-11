Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Fachkräftemangel und Arbeitnehmermarkt stellen zahlreichePflegeunternehmen auf die Probe. Max Grinda und Felix Hahnewald haben sichdieser Problematik angenommen: Als Geschäftsführer von FM Recruitingunterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnenund sich zukunftssicher aufzustellen. Immer relevanter wird dabei auch dasHalten der Kräfte, um die Personalfrage langfristig für sich zu lösen und demsogenannten Jobhopping entgegenzuwirken. Doch was können Pflegeunternehmen jetzttun, um ihre Kräfte nicht an ihre Mitbewerber zu verlieren?Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt: Waren es vor wenigen Jahren noch dieArbeitnehmer, die sich um eine Stelle bei den Unternehmen bewarben, sind esheute zunehmend die Arbeitgeber, die Fachkräfte jeglicher Art von sichüberzeugen müssen. Eine Entwicklung, die auch die Strukturen innerhalb vielerBetriebe in Mitleidenschaft zieht. Schließlich führt die hohe Nachfrage nachqualifizierten Fachkräften automatisch auch zu einem Trend, der sich Jobhoppingnennt. Das heißt nichts anderes, als dass Pflegepersonal und andere Beschäftigteüber einen gewissen Zeitraum in einem bestimmten Pflegeunternehmen angestelltsind, nach geraumer Zeit jedoch zum nächsten Arbeitgeber wechseln. Schließlichist es aufgrund des Fachkräftemangels heute spielend leicht, den Arbeitgeber zuwechseln. "Wer jetzt aber den Kopf in den Sand steckt und den Dingen ihren Lauflässt, wird schon bald noch größeren Problemen gegenüberstehen und seinenBetrieb im schlimmsten Fall nicht halten können", erklärt Max Grinda,Geschäftsführer von FM Recruiting."Fachkräfte sind sich ihrer Vormachtstellung bewusst - untätig zusehen, mussallerdings niemand", ergänzt sein Geschäftspartner Felix Hahnewald. "Stattdessenmüssen Geschäftsführer und Inhaber von Pflegeunternehmen aktiv werden undwirksame Strategien umsetzen, um qualifiziertes Personal für sich zu gewinnenund langfristig an sich zu binden." Gemeinsam haben sich die beiden Experten derAufgabe verschrieben, ihre Kunden genau dabei zu unterstützen. Mit ihrerTÜV-zertifizierten Agentur, FM Recruiting, haben sie bereits über 300Pflegeunternehmen dabei geholfen, mehr Mitarbeiter einzustellen, regionalsichtbarer zu werden und letztlich auch das Thema Arbeitgebermarke in den Fokuszu rücken. Im Folgenden haben sie verraten, was Pflegeunternehmen jetzt tunsollten, um dem Jobhopping effektiv entgegenzuwirken.Pflegekräfte nicht über Prämien lockenViele Pflegeunternehmen haben mittlerweile verstanden, dass sie etwasunternehmen müssen, um den aktuellen Entwicklungen entgegenzuwirken. Vermehrt