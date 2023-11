FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Jahresendrally geht in die nächste Runde. Nachdem das Thanksgiving-Fest den Börsen in den USA eine Ruhepause beschert hat und sich daher auch hierzulande nicht viel bewegt hat, sollte es in der neuen Woche wieder mehr Impulse für Dax & Co. geben.

Diese hält laut Marktexperte Andreas Lipkow "einige interessante Daten aus den USA und Europa" parat, die helfen könnten, den "momentan etwas eingeschlafenen Aktienkursen" neues Leben einzuhauchen. Darüber hinaus könnte das eine oder andere Unternehmen mit Neuigkeiten in den Blick rücken. Am Montag wird zudem die Notenbank-Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, eine Rede halten und am Freitag der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell.