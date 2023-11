Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2023

Kursziel: 3,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Umsatzziel erneut angehoben - Automatisierungseffekte sollten ab 2024 weiteren Ergebnissprung ermöglichen



MS Industrie hat jüngst die Zahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt gegeben und erneut die Guidance umsatzseitig leicht angehoben.

[Tabelle]



Umsatz wächst nochmals zweistellig: In Q3 erzielte MS Industrie ein Umsatzwachstum von 18,6% yoy auf 60,5 Mio. Euro, was annähernd unserer Erwartung (60,8 Mio. Euro) entsprach und auf einer weiterhin hohen Dynamik in den beiden Segmenten XTEC (9M: +20% yoy) und Ultrasonic (9M: +42% yoy) beruhte. Letzteres verzeichnete laut Vorstand nichtsdestotrotz noch Auswirkungen durch Beschaffungsprobleme bei Zukaufteilen (z.B. Pneumatik), sodass Auslieferungsverschiebungen bis Q1/24 vorliegen dürften. Dennoch ist es MS Industrie in diesem Segment inzwischen gelungen, einen Großteil des Auftragsstaus der Vorquartale abzubauen, was sich in einem erwartungsgemäß deutlich rückläufigen Auftragsbestand für Ultrasonic zeigt (-29,3% yoy). Demgegenüber legte der Auftragsbestand bei XTEC mit +7,4% yoy solide zu, sodass das Orderbuch per 30.09. mit rund 129 Mio. Euro (Vj.: 140,8 Mio. Euro) weiterhin eine Visibilität bis weit in 2024 hinein verleiht. Vor diesem Hintergrund geht das Unternehmen auch für Q4 von einem positiven Verlauf aus und avisiert für 2023 nun einen Konzernumsatz i.H.v. rund 250 Mio. Euro (zuvor: rd. 245 Mio. Euro). Dies deckt sich mit unserer Prognose und lässt für Q4 eine Normalisierung der Wachstumsrate auf rund 10% yoy erwarten, nachdem Q4/22 (+39,5% yoy) bereits von einer signifikanten Steigerung bzw. Erholung geprägt war.



Profitabilität deutlich verbessert: Beim operativen Ergebnis liegt MS Industrie nach 9M signifikant über Vorjahr (EBIT: 9,1 Mio. Euro vs. Vj.: 4,4 Mio. Euro), erwartungsgemäß konnte Q3 aber nicht an das Spitzenniveau des Vorquartals anknüpfen (EBIT-Marge Q2/23: 8,0%). Mit einem Q3-EBIT von 1,9 Mio. Euro bzw. einer Marge von 3,1% erwiesen sich auch unsere Prognosen (2,5 Mio. Euro bzw. 4,1%) als noch etwas zu optimistisch. Dies begründet sich neben der erläuterten Verschiebung bei Ultrasonic auch darin, dass die Fertigungsautomatisierungen am Standort Trossingen erst ab Januar 2024 zum Tragen kommen und sich im Jahresverlauf 2024 sukzessive steigern dürften. Alleine hieraus sollten sich jedoch monatliche Kosteneinsparungen im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Euro-Bereich erzielen lassen, sodass uns ein weiterer Ergebnissprung für 2024 visibel erscheint.

Fazit: Nach dem geglückten Turnaround in 2022 steuert MS Industrie für das laufende Jahr auf eine weitere erhebliche Ergebnissteigerung zu, die sich u.E. überdies für 2024 bereits abzeichnet. Gleichzeitig rangiert der Kurs der Aktie seit zwei Jahren in einem ausgeprägten Seitwärtskorridor. Wir erachten dies angesichts der deutlich verbesserten Finanzkennzahlen als ungerechtfertigt und bestätigen unser Rating "Kaufen" und das Kursziel von 3,30 Euro.







RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de



