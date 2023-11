515 Unternehmen und Organisationen nehmen an der ersten China International Supply Chain Expo teil

PEKING, 24. November 2023 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht aus der People's Daily Online:

Insgesamt 515 chinesische und ausländische Unternehmen und Institutionen werden an der ersten China International Supply Chain Expo (CISCE) teilnehmen, die vom 28. November bis zum 2. Dezember im China International Exhibition Center (Shunyi Venue) in Peking stattfinden wird und neue Technologien, neue Produkte und Dienstleistungen in den wichtigsten Gliedern der globalen Lieferkette vorstellen wird.