Der führende Anbieter von KI-Chips, Nvidia, plant die Markteinführung seines neuesten Produkts, des H20-Chips, in China auf das erste Quartal des nächsten Jahres zu verschieben. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf die jüngsten US-Exportbeschränkungen. Der H20-Chip, der als der leistungsfähigste von drei speziell für den chinesischen Markt entwickelten Chips gilt, könnte Nvidias Marktanteil in China beeinträchtigen. Ursprünglich war die Einführung des H20 für den 16. November geplant. Die Verzögerung des H20 wird auf Integrationsprobleme zurückgeführt, die Serverhersteller mit dem Chip erleben. Die anderen zwei Chips, der L20 und der L2, sind von dieser Verzögerung nicht betroffen. Nvidia setzt auf diese neuen Produkte, um seinen Marktanteil in China zu erhalten, nachdem der Export seiner fortschrittlichen A800 und H800 KI-Chips durch die USA verboten wurde. Durch diese Einschränkungen droht Nvidia, Aufträge an chinesische Konkurrenten wie Huawei zu verlieren.