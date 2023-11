FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,24 Prozent auf 130,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg im Gegenzug auf 2,64 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen positiv aus und belasteten als sicher empfundene Anlagen etwas. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im November den dritten Monat in Folge, wenn auch etwas schwächer als erwartet. Bankanalysten sprachen von einer Bodenbildung. "Ich rechne für das Winterhalbjahr nach wie vor mit einem leichten Schrumpfen der deutschen Wirtschaft", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Die Unternehmen haben einfach zu viel zu verdauen, wenn man an die zurückliegende globale Zinswende denkt oder an die Verunsicherung wegen der Energie- und Haushaltspolitik der Bundesregierung."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat unterdessen den Bürgern nach dem Karlsruher Haushaltsurteil schnelle Entscheidungen über das weitere finanzielle Vorgehen zugesichert. Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigte an, dass die staatlichen Gas- und Strompreisbremsen nun doch zum Jahresende auslaufen. Zum 31. Dezember werde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschlossen, sagte der FDP-Vorsitzende am Freitag im Deutschlandfunk./jsl/he

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 130,3EUR gehandelt.