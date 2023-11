Der Arks Next Generation Internet ETF hat seit dem 23. Oktober über 700.000 Anteile am Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) verkauft, einschließlich 36.168 Anteile am Mittwoch. GBTC ist ein Anlageprodukt, das den Bitcoin-Preis nach Abzug der Verwaltungsgebühren widerspiegelt. Trotz des Verkaufs äußerte sich die Investorin kürzlich optimistisch über den Krypto-Markt und prognostizierte, dass die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen bis 2030 auf 25 Billionen US-Dollar steigen und der Bitcoin-Preis eine Million US-Dollar erreichen wird. Bitcoin hat sich trotz Branchenunsicherheiten, wie dem Rücktritt des Binance-CEO Changpeng Zhao wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz, in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Vor dem Verkauf hatte Cathie Wood GBTC als ihre beste Wahl gepriesen und Ark war der viertgrößte Anteilseigner mit 5,6 Millionen Einheiten.