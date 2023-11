PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben zum Ende einer recht freundlichen Börsenwoche etwas höher geschlossen. Der Handel verlief ruhig, größere Impulse jenseits des Atlantiks blieben auch am Freitag aus. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt. Tags zuvor waren die Handelsplätze in New York wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent auf 4372,10 Punkte aus dem Freitagshandel. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,72 Prozent.