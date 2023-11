DAX - Wenig Impulse aus New York

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

In den USA findet der Börsenhandel am heutigen Freitag aufgrund Thanksgiving nur verkürzt bis um 19:00 Uhr MEZ statt. Der DAX könnte im Bereich von 16.000 Punkten ein Verlaufshoch am Fibonacci-Fächer bilden. Sollte es zu einem weiteren Kursanstieg kommen, wäre ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 16.200 Punkten zu erwarten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer