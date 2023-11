JEFFERIES stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Die durchschnittliche Analystenschätzung zum Smartphone-Wachstum 2024 sei nach wie vor vorsichtig, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche. Er sehe indes zunehmende Anzeichen einer Stärke, insbesondere in China. Zudem gebe es Anzeichen dafür, dass Künstliche Intelligenz (KI) zum Katalysator für den nächsten Smartphone-Upgrade-Zyklus werden könnte und das von Nvidia angeführte KI-Wachstum in Rechenzentren ergänzen könnte. Branchendaten anderenorts deuteten zudem auf eine Verbesserung der Fundamentaldaten hin, darunter Produktions- und Exportdaten in wichtigen Chipherstellungsländern wie Singapur und Südkorea./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 12:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 12:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 631EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 950

Kursziel alt: 950

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m