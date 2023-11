Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) erwägt laut Bloomberg, den Energieproduzenten Wintershall Dea zu übernehmen. Der Deal könnte Adnoc zehn Milliarden Euro kosten. Auch der britische Konkurrent Energy Harbour zeigt Interesse. Aktuell hält BASF knapp drei Viertel der Anteile an Wintershall Dea, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft des russischen Oligarchen Michail Fridman, Letterone. BASF möchte seine Anteile verkaufen, da das Russland-Geschäft von Wintershall Dea durch Sanktionen der russischen Regierung stark gelitten hat. Adnoc arbeitet derzeit mit dem österreichischen Energiekonzern OMV an einem Joint Venture und erwägt auch die Übernahme des deutschen Kunststoffherstellers Covestro. Eine Übernahme von Wintershall Dea könnte Adnoc neue Märkte eröffnen. Trotz schlechter Quartalszahlen von Wintershall Dea freuen sich BASF-Anleger über die Neuigkeiten. Der Aktienkurs von BASF liegt aktuell knapp zwei Prozent über dem Wert zum Börsenschluss am Donnerstag.