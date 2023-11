Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neue Regelungen für den Handel mit digitalen Währungen angekündigt. Einzelanlegern wird es untersagt, Kredite für den Kryptohandel aufzunehmen, und Anbieter von digitalen Zahlungsmitteln dürfen weder Anreize noch Finanzierungen oder Leveragetransaktionen für den Kryptohandel anbieten. Die Annahme von Zahlungen mittels lokal ausgegebener Kreditkarten wird ebenfalls nicht mehr möglich sein. Diese Beschränkungen gelten nun für alle Investoren, unabhängig von ihrem Wohnsitz. Die neuen Maßnahmen sollen schrittweise ab Mitte 2024 in Kraft treten. Diese Entscheidungen wurden aufgrund von Ereignissen in der Krypto-Branche in Singapur getroffen, darunter der Zusammenbruch des Hedgefonds Three Arrows Capital. Singapur hat sich zunehmend von der Kryptowährungsspekulation distanziert. Die MAS betont jedoch, dass selbst diese Maßnahmen die Kunden nicht vor den Risiken des Kryptowährungshandels schützen können und warnt vor dem Handel mit unregulierten Unternehmen, insbesondere solchen im Ausland. Die MAS plant außerdem, von Kryptowährungsunternehmen ähnliche Standards wie Banken zu fordern, einschließlich der Verfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit kritischer Systeme sowie Verfahren zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden und zur Beilegung von Streitigkeiten. Diese Richtlinien folgen auf Vorschläge der MAS zu digitalen Zahlungs-Token-Diensten, die im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurden.