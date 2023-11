Volkswagen (VW) plant eine neue Fahrzeugplattform für China, um kostengünstige Elektrofahrzeuge der Einstiegsklasse zu produzieren. Die "A Main Platform" wird von der VW-Tochter "Volkswagen China Technology Company" (VCTC) entwickelt, die bis 2026 eine neue Fahrzeugarchitektur schaffen will. VW setzt in China auf lokale Komponenten, 95% der Fahrzeugteile sollen aus China stammen, um die Produktionskosten um ein Drittel zu senken. Die neuen Elektrofahrzeugmodelle sollen speziell auf den Geschmack chinesischer Verbraucher zugeschnitten sein. VW plant vier neue Modelle in einer Preisspanne zwischen 140.000 Yuan (17.945 Euro) und 170.000 Yuan (21.790 Euro). VW hat in China starken Aufholbedarf, da es seinen Titel als meistverkaufte Automarke in China bereits Ende 2022 an BYD verloren hat.